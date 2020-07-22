Общество

Продуманными назвал Мишустин действия России по борьбе с коронавирусом

Действия России по борьбе с коронавирусом были продуманными и проактивными, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По словам главы правительства, Россия справляется с COVID-19 лучше многих стран. При этом он отметил, что пандемия принесла с собой кризис, который затронул всех. Чтобы победить его, решения приходилось принимать молниеносно. Он подчеркнул, что сроки рассмотрения документов в правительстве сократили до 24 часов, пишет газета «Известия».

«Напряженно работали, конечно, и вы, уважаемые депутаты Государственной думы, и Совет Федерации. Сегодня я особо хотел бы поблагодарить вас, парламентариев, за такой подход», — сказал он.

Премьер призвал не терять бдительности, пока не изобретено надежное лекарство от коронавируса. Он отметил, что испытания двух вакцин, защищающих от инфекции, уже находятся в стадии подведения итогов, и выразил уверенность, что российские разработки в этой области будут полезны и другим странам.