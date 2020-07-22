Общество

Елена Полонская: Никаких послаблений главе города в зависимости от пола быть не должно

Никаких послаблений главе города в зависимости от пола быть не должно. Такое мнение сегодня, 22 июля, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове высказала глава города Елена Полонская.

Она прокомментировала высказывание депутата гордумы Дениса Иванова о том, что главе города нужно «делать скидку на пол». «Я думаю, что Денис Олегович не имел в виду снисхождение по гендерному признаку в плане работы. Мужчина или женщина занимает пост главы города - неважно, никаких послаблений быть не должно», - заявила Елена Полонская.

Она предположила, что депутат имел в виду не совсем корректные высказывания, которые позволяют себе некоторые мужчины в гордуме с адрес женщины. «У нас, к сожалению, не все мужчины умеют подбирать слова и держать себя в руках», - заметила Елена Полонская.

«Я думаю, не стоит сильно ругать Дениса Олеговича, уверена, что никакой подоплеки и злости в его словах не было. На самом деле он неплохой депутат и хорошо находит общий язык с избирателями», - добавила Елена Полонская.