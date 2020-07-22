Общество

Решение о ликвидации «Магеллана» глава Пскова назвала правильным

Глава города Елена Полонская выступает за то, чтобы нестационарный торговый центр «Магеллан» снесли. Об этом она заявила сегодня, 22 июля, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«В 2016 или 2017 году я лично неоднократно обращалась, чтобы рассмотрели вопрос о переносе данного объекта. Люди, которые живут рядом, испытывают массу неудобств - шум от кондиционеров, проблемы с ливневой канализацией», - сказала Елена Полонская.

Решение о ликвидации «Магеллана» глава города назвала правильным. «С объектом в любом случае нужно было что-то делать. Рижский проспект - лицо Пскова. Такие объекты город не украшают, конечно. Я, в принципе, была против продления срока аренды до 2025 года, но понимаю, что арендаторам нужно предоставить какую-то альтернативу», - добавила она.

Елена Полонская отметила, что Рижский проспект должен быть местом для прогулок, и здесь могут располагаться небольшие торговые точки. «Там нет нехватки торговых объектов, все первые этажи жилых домов выкуплены», - заметила она.