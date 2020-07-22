Общество

Госдума приняла закон о воспитании в российских школах

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о воспитании в российских школах.

Законопроект (960545-7) вводит воспитание учащихся в школьные образовательные программы в виде отдельных программ воспитания и календарных планов, которые школы должны будут разработать сами на основе примерных планов Минпросвещения РФ, пишет «Интерфакс».

Кроме того, документ уточняет само определение воспитательного процесса - теперь в него включены формирование «чувства патриотизма и гражданственности», уважения к закону, «человеку труда и старшему поколению», «к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества». Также, согласно закону, воспитание должно способствовать бережному отношению школьников к культурному наследию «многонационального народа» РФ и окружающей среде.

«Этим законопроектом президент предлагает сделать воспитание детей и молодежи обязательной частью образовательного процесса. Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, гражданина, объединяют общество», - сказал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно законопроекту, образовательные программы должны быть приведены в соответствие с положениями закона не позднее 1 сентября 2021 года.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что новая норма не должна привести к проведению отдельных уроков и выставлению оценок «за патриотизм» в российских школах.

Законопроект был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2020 года.