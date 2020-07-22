Общество

Зарплату муниципальным служащим давно нужно было повышать, считает Елена Полонская

Зарплату муниципальным служащим нужно было повысить уже давно. Такое мнение глава города Елена Полонская она высказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Елена Полонская пояснила, что в 2019 году вышло постановление об изменении оплаты труда всем муниципальным служащим, это касается не только сотрудников аппарата гордумы.

«Действительно, заработная плата растет в целом по муниципальным служащим. Речь не только об аппарате гордумы. Это следствие принятых нормативных актов на уровне области, благодаря чему появилась такая возможность. Давно нужно было повышать. Ну сами посудите - зарплата юриста в гордуме была 18 000 рублей. Трудно найти на такую зарплату хорошего юриста. После повышения она составляет 24 000», - рассказала глава города.