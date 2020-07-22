Общество

Ольга Милонаец: Псковские СМИ - законопослушны

Средства массовой информации в Псковской области практически не нарушают антимонопольное законодательство. С таким заявлением сегодня, 22 июля, на встрече с журналистами выступила руководитель регионального УФАС Ольга Милонаец.

«Один из самых плохих рейтингов в псковском управлении ФАС по этому показателю. Ну, нет у меня нарушителей!» - сказала она, поблагодарив журналистов за внимательное отношение к соблюдению законов.

Ольга Милонаец отметила, что в редких случаях между антимонопольным ведомством и средствами массовой информации возникает недопонимание, но оно, по ее словам, всегда оперативно устраняется.

«Очевидно, это следствие грамотной и качественной работы псковских медиа», - заключила Ольга Милонаец.