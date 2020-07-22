Общество

Росгвардия приглашает псковичей принять участие в фотоконкурсе

Региональная Росгвардия приглашает псковичей принять участие в фотоконкурсе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном ведомстве.

Всероссийский фотоконкурс «В объективе Росгвардия» проводится в целях развития и популяризации творчества в области фотографии, усиления его роли в культурно-эстетическом воспитании, повышения престижа службы в войсках национальной гвардии и формирования объективного общественного мнения о служебно-боевой деятельности подразделений Росгвардии.

Мероприятия фотоконкурса проводятся в два этапа: первый с 1 марта по 1 августа состоится в округах, второй запланирован с 1 по 31 октября в Москве. Участниками фотоконкурса могут стать военнослужащие, сотрудники, гражданский персонал войск национальной гвардии, члены их семей, граждане Российской Федерации.

Фотоконкурс проводится по семи номинациям:« Гражданственность и патриотизм», «Всегда на страже», «Портрет», «Пейзаж», «Быстрее. Выше. Сильнее», «О службе с улыбкой», «Росгвардия глазами общества».

«Гражданственность и патриотизм» – отдельные фотографии и фоторепортажи о мероприятиях, посвященных знаменательным историческим событиям и памятным датам Российской Федерации, памятным дням и профессиональным праздникам Росгвардии и иным знаменательным событиям, включая торжественные ритуалы, военно-исторические реконструкции, встречи с ветеранами, уроки мужества, работу поисковых отрядов, патриотические акции, проявления патриотизма, гражданственности и духовности в повседневной жизни.

«Всегда на страже» – отдельные фотографии и фоторепортажи о повседневной деятельности войск национальной гвардии

«Портрет» – фотопортреты и портретные фотосессии

«Пейзаж» – фотопейзажи и серии пейзажных фотографий

«Быстрее. Выше. Сильнее» – отдельные фотографии и фоторепортажи о спортивных событиях (соревнованиях, занятиях по физической подготовке) в войсках национальной гвардии

«О службе с улыбкой» – не постановочные фотографии, отражающие комические и курьезные жизненные ситуации, необычные стечения обстоятельств, связанные со службой в войсках национальной гвардии

«Росгвардия глазами общества» – фотоработы о деятельности войск национальной гвардии, авторами которых являются представители средств массовой информации, профессиональные фотографы, фотолюбители из числа лиц, не проходящих службу (не работающих) в системе войск национальной гвардии.

По результатам фотоконкурса будет определен обладатель гран-при фотоконкурса (из числа участников вне зависимости от номинаций), победители, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой номинации. Лауреатам фотоконкурса будут вручены специальные призы и дипломы. В церемонии награждения лауреатов примет участие руководство Росгвардии.

Выставка фоторабот лауреатов фотоконкурса «В объективе Росгвардия» будет экспонироваться в ведущих выставочных залах Москвы, образовательных и государственных учреждениях.

Заявки, фотоработы и портретные фото авторов-участников первого этапа фотоконкурса необходимо направлять в управление Росгвардии по Псковской области на адрес электронной почты: rosgvard60@mail.ru.