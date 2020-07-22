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Общество

Сергей Белявский назначен и. о. главврача Псковского госпиталя ветеранов войн

22.07.2020 15:23|ПсковКомментариев: 0

Исполняющим обязанности главного врача Псковского госпиталя ветеранов войн стал Сергей Белявский. Церемония представления нового руководителя коллективу лечебного учреждения состоялась в среду, 22 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации. 

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина, выступая перед медиками, охарактеризовала Сергея Белявского как профессионала с большим опытом работы на руководящих должностях. Коренной пскович, он окончил Ленинградский педиатрический институт, после чего трудился в детской больнице Пскова и перинатальном центре.

У Сергея Белявского также есть опыт зарубежной работы. После возвращения в Россию он трудился в комитете по здравоохранению Псковской области, в Фонде обязательного медицинского страхования региона. В 2015 году перешел в Псковский областной онкологический диспансер, где, в том числе, исполнял обязанности главного врача.

«Так совпало, что назначение Сергея Белявского пришлось на те времена, когда перед госпиталем ветеранов войн поставлена принципиально новая задача. Во исполнение требований Министерства здравоохранения РФ и федерального проекта „Старшее поколение“ здесь необходимо создать полноценный гериатрический центр Псковской области. Это принципиально новый формат», — отметила Надежда Рагозина, выразив уверенность, что коллектив с новым руководителем продолжит работать на благо региона.

В ответном слове Сергей Белявский рассказал, что уже смог ознакомиться с работой специалистов госпиталя во время перепрофилирования лечебного учреждения под стационар для больных COVID-19. Он подчеркнул, что весь коллектив лечебного учреждения — профессионалы с колоссальным опытом, который необходимо будет применить при решении актуальных вопросов оказания помощи гражданам пожилого возраста.

«Я хочу поблагодарить областные власти и региональный комитет по здравоохранению за тот кредит доверия, который предоставлен мне для организации регионального гериатрического центра», — отметил Сергей Белявский.

Теги: #медицина
Источник: Псковская Лента Новостей
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