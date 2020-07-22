Общество

Минздрав готовится выпустить вакцину от COVID-19 на особых условиях

Министерство здравоохранения будет выпускать вакцины от коронавируса на особых условиях — параллельно будет вестись сбор данных о ее эффективности и безопасности, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Параллельно будет идти сбор данных об эффективности, безопасности и ряде других параметров, которые просто необходимо учитывать. Планируем также использовать электронные ресурсы наблюдения за пациентами, получившими этот лекарственный препарат», - сказал министр.

По его словам, эффективность и безопасность вакцины сейчас подтверждается, но чем больше людей будут получать ее, тем больше будет данных, которые нужно будет проанализировать.

Мурашко указал, что вакцинация должна проходить через лабораторно-поликлинические подразделения.