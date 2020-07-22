Общество

Рособрнадзор оценил результаты ЕГЭ по русскому языку

Результаты ЕГЭ по русскому языку в этом году оказались лучше прошлогодних показателей, сообщила в среду пресс-служба Рособрнадзора со ссылкой на врио руководителя ведомства Анзора Музаева.

«ЕГЭ по русскому языку сдают все выпускники, которые собираются поступать в вузы. В текущем году результаты тех, кто сдавал этот предмет, не ухудшились, а наоборот, выросли. Мы видим ежегодный рост показателей ЕГЭ по русскому языку», - привели в пресс-службе слова Музаева.

Отмечается, что средний тестовый балл на ЕГЭ по русскому языку в 2020 году составил 71,6. Количество высокобалльников, набравших 81-100 баллов, возросло. При этом 3 948 участников экзамена получили максимальные 100 баллов. Число выпускников, не преодолевших минимальный порог для поступления в вузы в размере 36 баллов, сократилось по сравнению с прошлым годом и составило 1,14%, пишут «Известия».

Также в ведомстве сообщили, что предварительные результаты ЕГЭ по математике профильного уровня незначительно изменились по сравнению с 2019 годом. Так, средний тестовый балл в 2020 году составил 54,2 балла, число высокобалльников, набравших 81-100 баллов, составило 6,6%.