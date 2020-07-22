Акция «Маяки дружбы» станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В четверг, 23 июля, в 17:20 в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная визиту волонтеров в рамках международной акции «Маяки дружбы».
В России стартовал международный проект «Маяки дружбы. День Победы – один на всех!», а 21 июля в Псков прибыли волонтеры этой акции. Делегация состоит из студентов вузов Москвы - участников патриотических проектов.
Что из себя представляет акция «Маяки дружбы»? С какой целью проводится и какие задачи решает? Чем занимались волонтеры в нашем регионе?
Об этом мы попросим рассказать спикеров пресс-конференции:
• начальника отдела общественных проектов управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Олеся Назарой
• пресс-атташе группы, студентку Московского колледжа полиции Павлу Винтерхальтер
• руководителя ангольский общины в Республике Башкортостан, студента Уфимского государственного нефтяного университета Элиаса Да Сильву
• директора программ, линейного руководителя, композитора акции «Маяки дружбы» Юлию Юртову
Дата проведения: 23 июля. Начало в 17:20.
Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).
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