Общество

Акция «Маяки дружбы» станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В четверг, 23 июля, в 17:20 в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная визиту волонтеров в рамках международной акции «Маяки дружбы».

В России стартовал международный проект «Маяки дружбы. День Победы – один на всех!», а 21 июля в Псков прибыли волонтеры этой акции. Делегация состоит из студентов вузов Москвы - участников патриотических проектов.

Что из себя представляет акция «Маяки дружбы»? С какой целью проводится и какие задачи решает? Чем занимались волонтеры в нашем регионе?

Об этом мы попросим рассказать спикеров пресс-конференции:

• начальника отдела общественных проектов управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Олеся Назарой

• пресс-атташе группы, студентку Московского колледжа полиции Павлу Винтерхальтер

• руководителя ангольский общины в Республике Башкортостан, студента Уфимского государственного нефтяного университета Элиаса Да Сильву

• директора программ, линейного руководителя, композитора акции «Маяки дружбы» Юлию Юртову

Дата проведения: 23 июля. Начало в 17:20.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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