Общество

Медиапространство стало темой нового семинара организаторов сентябрьских выборов

Очередной обучающий семинар для организаторов сентябрьских выборов в Псковской области состоялся 22 июля в режиме видеоконференцсвязи. Как сообщил Псковской Ленте Новостей заместитель председателя областной Избирательной комиссии Сергей Кулаков, темой сегодняшнего занятия стало современное медиапространство, СМИ и средства коммуникации.

В роли приглашенного спикера выступила директор ГППО «Медиахолдинг Псковской области» Ирина Федорова.

«Все представители территориальных комиссий, понимая важность информационного пространства на территории Псковской области, внимательно прослушали спикера, выражали ей искреннюю благодарность за четкий и понятный рассказ доступным языком», - рассказал Сергей Кулаков. Территориальные избирательные комиссии по роду своей деятельности тесно общаются с районными газетами. Кроме того, дублируют информацию о своей деятельности на страницах в социальных сетях.

Напомним, обучающий курс рассчитан на 16 занятий, в них участвуют председатели ТИКов, их заместители, секретари, а также председатели участковых избирательных комиссий.

В рамках семинаров им рассказывают о новшествах избирательного законодательства, тонкостях, связанных с формированием избирательных участков, организацией их работы, составлением списка избирателей, взаимодействием с правоохранительными органами, представителями СМИ и наблюдателями. Кроме того, участников обучающего курса учат работать в соцсетях, в частности, вести аккаунты территориальных избирательных комиссий «ВКонтакте» и «Инстаграме». В общей сложности обучением охвачены 557 человек.

Обучающие семинары проводит ПсковГУ.

По итогам обучающего курса все слушатели получат удостоверение о повышении квалификации.