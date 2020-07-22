Общество

В Избирательных комиссиях Псковской области проходят обучающие семинары

Обучающее совещание-семинар провели 22 июля в Палкинском районе для работников территориальной и участковых избирательных комиссий. Как сообщил Псковской Ленте Новостей заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Сергей Кулаков, по итогам проведения общероссийского голосования Избирательная комиссия в лице председателя, заместителя и секретаря проводит серию рабочих поездок по муниципальным образованиям Псковской области.

Проведены рабочие поездки в Печорский, Невельский, Куньинский, Себежский районы. Сегодня состоялось совещание в Палкинском районе. Председатель облизбиркома подводит итоги общероссийского дня голосования, благодарит активных членов территориальных и участковых комиссий за проделанную работы при подготовке и проведении общероссийского голосования. На основании единого дня голосования и кампании по досрочным выборам главы Печорского района делаются выводы на предстоящее проведение единого дня голосования 13 сентября.

На совещаниях рассматривается большой блок организационных вопросов.

Проводится обучение по различным вопросам проведения единого дня голосования: как должно быть оборудовано помещение для голосования, как заполняется протокол комиссии, порядок голосования в помещении и вне помещения досрочные голосования.