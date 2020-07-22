Общество

Псковский бизнес-омбудсмен подписал соглашение о взаимодействии с новым прокурором области

22 июля в ходе личной встречи уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылева и вступившего в должность прокурора Псковской области Иваном Грибовым подписано соглашение о взаимодействии сторон по вопросам защиты прав и законных интересов предпринимателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Аркадий Мурылев.

На протяжении более чем 5 лет между аппаратом уполномоченного и областной прокуратурой установлено успешное продуктивное взаимодействие. Подписанное соглашение укрепит сотрудничество в части взаимного обмена сведениями и документами для всестороннего рассмотрения обращений предпринимателей в оперативные сроки, организации совместных приемов, сотрудничества по вопросам участия в совершенствовании законодательства.

В ходе встречи Аркадий Мурылев и Иван Грибов обсудили общие вопросы о состоянии бизнеса в регионе и очертили круг первостепенных задач для дальнейшей совместной работы.

«Качественное взаимодействие с органами прокуратуры имеет очень важное значение для предпринимателей региона. Имеющий опыт сотрудничества весьма успешен, выражаю надежду, что работа продолжится в таком же ключе» - подвел итог встречи Аркадий Мурылев.