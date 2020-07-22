Общество

В микрорайоне Любятово после модернизации откроется библиотека «Библиолюб»

Совсем скоро в микрорайоне Любятово после модернизации откроется библиотека «Библиолюб». Как сообщил в своем инстаграм-аккаунте заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов, работы выполнены в рамках национальных проектов.

Модельная библиотека - это не просто картотека и книжные фонды. Сегодня библиотека представляет собой информационно культурный центр микрорайона. Современная и классическая литература, подписки, мультимедиа, возможность изучить любую литературу ведущих библиотек страны по средствам электронного доступа, музыкальное оборудование для проведения творческих вечеров.

В том числе в библиотеке будет 3D принтер для всестороннего развития юных горожан.