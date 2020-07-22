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Общество

Бюджет Пскова за первое полугодие утвержден по доходам в сумме 2 млрд 272 млн рублей

22.07.2020 21:56|ПсковКомментариев: 0

Подписано постановление администрации Пскова № 1001 от 22.07.2020 «Об исполнении бюджета города Пскова за 1 полугодие 2020 года». Документ опубликован на официальном сайте города. 

Отчет об исполнении бюджета города Пскова за 1 полугодие 2020 года утвержден по доходам в сумме 2 млрд 272 млн 349,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 млрд 256 млн 283,8 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами в сумме 16 066,1 тыс. рублей.

Утверждено исполнение бюджета города Пскова за 1 полугодие 2020 года доходов по группам, подгруппам, статьям классификации доходов, расходов по разделам, подразделам, целевым статьям.

Постановлением предписано направить в установленном порядке отчет об исполнении бюджета города Пскова за 1 полугодие 2020 года в Псковскую городскую Думу и Контрольно-счетную палату города Пскова.

Теги: #администрация Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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