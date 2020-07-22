Общество

Ганзейская ладья с реконструкторами отправилась в путешествие на Талабские острова. ФОТО

Усовершенствованная Ганзейская ладья отправилась в путешествие на Талабские острова вечером 22 июля. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, реконструкторы отправились в путь по реке Великой со Степановского лужка.

Как сообщил представитель клуба исторической реконструкции «Чертог Раса» Александр Бойчук, реконструкторы отправились в плавание на пять дней с посещением Талабских островов, это одна из целей похода.

Александр Бойчук рассказал, что ладью представили еще три года назад, также она была важным атрибутом Ганзейских дней в Пскове. Несколько лет назад организация выиграла грант от «Росмолодежи» размером в 300 тысяч рублей. Тогда на лодку ушло около 150 тысяч рублей. За три года в сумме в нее вложили уже более 600 тысяч рублей.