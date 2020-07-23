Общество

Нарушения законодательства о здравоохранении и обращении лекарственных средств устранят в Бежаницком районе

Прокуратурой Бежаницкого района проведена проверка исполнения требований законодательства о здравоохранении, а также обращении лекарственных средств в деятельности ГБУЗ «Бежаницкая межрайонная больница», по результатам которой выявлены нарушения.

В ходе проверки установлено, что комитетом по здравоохранению Псковской области выдана лицензия на осуществление фармацевтической деятельности ГБУЗ «Бежаницкая межрайонная больница», которая предоставляет медицинскому учреждению право розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения в фельдшерско-акушерских пунктах, являющихся подразделениями больницы.

Вместе с тем, в настоящее время продажа лекарственных препаратов в фельдшерско-акушерских пунктах не осуществляется, в связи с чем прокуратурой района в адрес главного врача учреждения в июле 2020 года внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения.