Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Поддержка бизнеса в Пскове
Выгодный кредит от АО Банк СНГБ
Резиновые сапоги: за и против
расходники и холодильное оборудование
образование сегодня и завтра
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
Телефон прямого эфира 56-73-72
Карфаген на Рижском проспекте
дутая опасность
Радугой прибитые умы
Игорь Иванов о работе облсовпрофа
Гонки по вертикали
Здесь будет город-парк
Наталья Федорова о реализации нацпроектов
 
 
 
ещё Общество 23.07.2020 10:490 Сайт документов о преступлениях нацистов создал госархив Псковской области 25.07.2020 22:380 Памятник легендарному основателю «войск дяди Васи» открыли сегодня в Подмосковье 25.07.2020 22:270 Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной 25.07.2020 22:010 Мемориальную доску в память о местной писательнице-ветеране установили в Дно 25.07.2020 21:020 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетил Псково-Печерский монастырь 25.07.2020 20:450 Подлодка «Псков» примет завтра участие в военно-морском параде на Северном флоте 
 
 
 
Самое популярное 23.07.2020 14:170 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской областной больнице 21.07.2020 11:073 Виновник ДТП на улице Яна Фабрициуса в Пскове обнаружен мертвым 21.07.2020 11:330 Умер и. о. директора «Псковавтодора» Владимир Шаляев 20.07.2020 11:089 Число заболевших коронавирусом в Псковской области достигло 3437 человек 21.07.2020 09:139 В Пскове стоявший на разделительной полосе мальчик получил тяжелые травмы в результате ДТП
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Нарушения законодательства о здравоохранении и обращении лекарственных средств устранят в Бежаницком районе

25.07.2020 15:32|ПсковКомментариев: 0

Прокуратурой Бежаницкого района проведена проверка исполнения требований законодательства о здравоохранении, а также обращении лекарственных средств в деятельности ГБУЗ «Бежаницкая межрайонная больница», по результатам которой выявлены нарушения.

В ходе проверки установлено, что комитетом по здравоохранению Псковской области выдана лицензия на осуществление фармацевтической деятельности ГБУЗ «Бежаницкая межрайонная больница», которая предоставляет медицинскому учреждению право розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения в фельдшерско-акушерских пунктах, являющихся подразделениями больницы.

Вместе с тем, в настоящее время продажа лекарственных препаратов в фельдшерско-акушерских пунктах не осуществляется, в связи с чем прокуратурой района в адрес главного врача учреждения в июле 2020 года внесено представление, которое находится в стадии рассмотрения.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли сократить количество депутатов Псковского областного Собрания?
В опросе приняло участие 366 человек
25.07.2020, 22:380 Памятник легендарному основателю «войск дяди Васи» открыли сегодня в Подмосковье 25.07.2020, 22:270 Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной 25.07.2020, 22:010 Мемориальную доску в память о местной писательнице-ветеране установили в Дно 25.07.2020, 21:350 Завершилась реставрация доходного дома XIX века в Пскове
25.07.2020, 21:070 «Тихий, с чувством собственного достоинства»: туристы делятся впечатлениями от Пскова 25.07.2020, 21:020 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетил Псково-Печерский монастырь 25.07.2020, 20:450 Подлодка «Псков» примет завтра участие в военно-морском параде на Северном флоте  25.07.2020, 20:330 Опасные участки на территории одной из псковских школ будут устранены
25.07.2020, 20:240 Режим ЧС введен на части территории Куньинской волости из-за африканской чумы свиней 25.07.2020, 20:120 Стало известно, когда псковичи увидят «Спящую красавицу» в исполнении Русского имперского балета 25.07.2020, 20:030 Псковский актер-номинант на «Золотую маску» празднует сегодня день рождения 25.07.2020, 19:570 О пушкиногорских каменных диковинах рассказывает музей-заповедник «Михайловское»
25.07.2020, 19:490 Профилактический противопожарный рейд состоялся в Дедовичском районе 25.07.2020, 19:410 «Зенит» завоевал Кубок России по футболу 25.07.2020, 19:280 Эксперты выяснили, когда чаще всего болеют домашние питомцы 25.07.2020, 19:010 Островичи получили благотворительную помощь в социальном центре ПОООМС «Дети – наше будущее»
25.07.2020, 18:520 Псковичам напомнили о правилах пожарной безопасности в бане 25.07.2020, 18:310 Панихида о погибших от моровых поветрий пройдет у Анастасиевской часовни 1 августа 25.07.2020, 18:110 Названы самые выгодные направления для авиапутешествий в августе 25.07.2020, 17:570 Завтра жителей Псковской области ждет теплая погода без дождей
25.07.2020, 17:390 Псковский ВООПИиК: Талабским островам готовят участь местного Монте-Карло или Ибицы 25.07.2020, 17:110 Благодарности председателя СК РФ вручили 15-летнему псковичу, спасшему ребенка, и воспитаннице оркестра «Геликон» 25.07.2020, 16:540 Сквер на улице Технической прошел официальную приемку 25.07.2020, 16:290 20 млрд рублей выделят из правительственного резервного фонда на выплаты безработным
25.07.2020, 16:040 О псковских двойняшках-следователях рассказали на федеральном канале 25.07.2020, 15:580 Обсуждение третьего этапа снятия ограничений по COVID19 начнется в Псковской области на следующей неделе 25.07.2020, 15:490 В Пскове и Печорах прошла встреча выпускников Сретенской духовной семинарии 25.07.2020, 15:320 Нарушения законодательства о здравоохранении и обращении лекарственных средств устранят в Бежаницком районе
25.07.2020, 15:150 До 1 августа охотникам Псковской области надо продлить разрешения на ношение охотничьего оружия 25.07.2020, 15:120 Автомобиль вылетел на обочину дороги Псков-Гдов 25.07.2020, 14:530 Псковские спасатели тушили пожар на Завеличье 25.07.2020, 14:460 Участники паломнической поездки по Ольгинским местам почтили память великой княгини
25.07.2020, 14:350 Псковский десантник устроил концерт под окнами для любимой девушки. ВИДЕО 25.07.2020, 14:290 26 нуждающихся семей получили вещевую помощь и гигиенические наборы от Детского фонда 25.07.2020, 13:570 Комсомольскую площадь в Пскове могут отремонтировать в 2021 году 25.07.2020, 13:380 В августе изменится график вывоза ТКО в сельских поселениях Себежского района
25.07.2020, 13:220 В Подмосковье нашли мертвым олимпийского чемпиона по вольной борьбе 25.07.2020, 13:110 Псковские археологи готовятся к открытию выставки находок раскопов этого года 25.07.2020, 12:570 Разобраться с проблемой ликвидации пешеходных переходов в Пскове поручил губернатор городским властям 25.07.2020, 12:320 Заблудившегося в лесу 78-летнего грибника спасли полицейские в Островском районе
25.07.2020, 12:190 Ждать ли новой волны пандемии осенью, рассказали в Минздраве 25.07.2020, 12:040 Успехов в работе пожелал Александр Котов сотрудникам органов следствия в день их профессионального праздника 25.07.2020, 11:460 Меньше всего заболевших COVID19 в Псковской области фиксируется в Пустошкинском районе 25.07.2020, 11:380 По ситуации с коронавирусом в Псковской области сохраняется тренд «выздоровевших больше, чем вновь заболевших»
25.07.2020, 11:340 268 кг овощей забраковал псковский Роспотребнадзор за шесть месяцев 2020 года 25.07.2020, 11:260 Жертвами коронавируса в Псковской области стали еще два человека 25.07.2020, 11:150 В Пскове разыскивают очевидцев резонансного происшествия, повлекшего смерть человека 25.07.2020, 11:020 Александр Котов: В сфере торговли работают тысячи организаций и индивидуальных предприятий региона
25.07.2020, 10:520 Продолжается розыск великолучанина, пропавшего год назад 25.07.2020, 10:310 Минтруд разрешил возмещать компаниям расходы на маски и перчатки за счет страховых взносов 25.07.2020, 10:100 Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником 25.07.2020, 10:050 Власти прокомментировали просьбу горожанина отремонтировать лестницу, ведущую к пешеходному мосту через Пскову
25.07.2020, 09:510 Стало известно, когда откроют торговые центры в Петербурге 25.07.2020, 09:390 Сегодня отмечается День создания речной полиции России 25.07.2020, 09:170 Более 200 млн рублей направил на помощь нуждающимся фонд «Святой равноапостольной княгини Ольги» за время своего существования 25.07.2020, 09:050 Медалью «За заслуги перед Псковской областью» посмертно наградили врача Анвара Сабирова
25.07.2020, 08:370 На Завеличье демонтировали опасные конструкции. ФОТО 24.07.2020, 23:560 Псковичка спела Якубовичу в программе «Поле чудес» и получила приз 24.07.2020, 22:560 ЦБ опустил ключевую ставку до исторического минимума 24.07.2020, 22:140 В «Единой России» рассказали о приоритетах работы партийных депутатов
24.07.2020, 21:430 РФС утвердил новый формат проведения Кубка России 24.07.2020, 21:240 В России одобрили начало клинических испытаний еще одной вакцины от COVID-19 24.07.2020, 21:060 Ограничительные мероприятия в Псковской области продлены по 10 августа 24.07.2020, 20:560 «Михайловское» приглашает «в гости» к Арине Родионовне
24.07.2020, 20:380 Владимир Зубов: Как только увеличивается цена на спиртное, сразу же начинается бутлегерство 24.07.2020, 20:200 В полиции назвали причину ДТП на улице Коммунальной в Пскове 24.07.2020, 20:040 В Пскове джип вылетел на тротуар и снес автобусную остановку 24.07.2020, 19:460 Под защитой Ольги: как отметили праздник покровительницы дома святой Троицы в Псковской епархии
24.07.2020, 19:360 Очередной удавкой для бизнеса назвал директор «Империала» инициативу Султана Хамзаева 24.07.2020, 19:300 В Пскове поправили дорожные знаки. ФОТО 24.07.2020, 19:110 В трех районах Псковской области обсудили планы работы на единый день голосования 24.07.2020, 19:070 В Псковской области запрещена продажа в розлив слабоалкогольных напитков в жилых домах
24.07.2020, 18:490 «Прямую линию» с населением провели в УФСИН России по Псковской области 24.07.2020, 18:410 Свыше двухсот штрафов оплатил пскович, чтобы вернуть свой автомобиль 24.07.2020, 18:400 Вопросы обращения с ТКО в Псковской области рассмотрели на совещании у губернатора 24.07.2020, 18:350 В Пскове обнаружили три несанкционированных кладбища домашних животных
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.