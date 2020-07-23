Общество

До 1 августа охотникам Псковской области надо продлить разрешения на ношение охотничьего оружия

Управление Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам оружия о том, что сроки продления разрешений на хранение и ношение гражданского охотничьего оружия, установленные Постановлением правительства РФ от 03.04.2020 №440 на период ограничительных мер в связи с эпидемией короновируса истекают 1 сентября 2020 года.

В связи с этим заявление на продление разрешительных документов необходимо подать до 01 августа 2020 года, сообщает Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области.

За нарушение срока подачи документов на продление разрешений на хранение и ношение оружия установлена административная ответственность, влекущая штраф от 1 до 3 тысяч рублей.