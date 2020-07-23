Общество

О псковских двойняшках-следователях рассказали на федеральном канале

Принтскрин: телеканал «МИР 24»

Двойняшки Мария и Дарья Фокины на службе в Следственном управлении Псковской области совсем недавно, однако уже успели раскрыть два дела – убийство и незаконное пересечение границы. На днях девушки-выпускницы юридического факультета получили первые офицерские звания. О том, как продвигаются по службе сестры, сегодня рассказали на федеральном канале «МИР 24».

Несмотря на то, что Дарье и Марии Фокиным всего по 23 года, они уже следователи. Сейчас отправились изучать дело, которому больше 70 лет. «Мы находимся в деревне Моглино под Псковом, где, по рассекреченным данным органов безопасности, находился концлагерь. Нашей задачей является обнаружение и эксгумация останков и иных предметов, обнаруженных на месте раскопок. В дальнейшем по изъятым объектам будет назначен комплекс криминалистических и судебно-медицинских экспертиз», – поделилась старший следователь Псковского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Псковской области Дарья Фокина.

Эта работа заинтересовала Дашу еще в университете. Сначала предложили пройти практику в следственном комитете. Туда же пригласили и сестру Машу.

«Фактически они более полутора лет оказывали помощь своему наставнику в расследовании уголовных дел», – отметил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях в сфере экономики и против государственной власти СУ СК РФ по Псковской области, подполковник юстиции Евгений Шукшин.

Еще за работу помощниками следователя сестрам вручили почетные грамоты. Говорят, это впервые в истории местного СК, а спустя полтора года их уже приняли на службу. Правда, работать первое время пришлось в разных отделах.

«Так получилось, что их пришлось разделить. Одна уехала служить в Великие Луки, а другая – в другой межрайонный следственный отдел», – сказал руководитель следственного управления СК РФ по Псковской области, генерал-майор юстиции Петр Крупеня.

Сейчас сестры опять вместе. Этой весной они получили свои первые погоны, которые им очень идут. И лейтенантские звания.

«Коллеги относятся хорошо, очень хорошо приняли, когда только поступила на службу, помогают, если что-то непонятно», – рассказала старший следователь Порховского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Псковской области Мария Фокина.

Свободное время следователи проводят… у плиты. Исследуют рецепты тортов и пирожных. Это больше увлечение Маши, но Даша тоже помогает. По крайней мере в том, чтобы полакомиться приготовленным десертом. Сестры вместе занимаются спортом. Во время пробежек делятся планами и надеждами, что скоро им доверят какое-нибудь сложное и запутанное дело.