Общество

20 млрд рублей выделят из правительственного резервного фонда на выплаты безработным

Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщает РИА-Новости, ссылаясь на сайт кабмина.

Деньги из правительственного резервного фонда выделят Роструду, они пойдут в бюджеты регионов и города Байконур.

«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными», — говорится в сообщении.

Заседание правительства состоялось накануне. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, на выплаты безработным дополнительно выделят около 20 миллиардов рублей.

«Важно, чтобы люди вовремя получали положенные им средства», — сказал глава правительства.

Ранее он отмечал, что коронавирус сильно изменил рынок труда и с 1 апреля число официально зарегистрированных безработных выросло в три с половиной раза, примерно до трех миллионов человек.