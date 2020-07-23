Общество

Обсуждение третьего этапа снятия ограничений по COVID19 начнется в Псковской области на следующей неделе

«Рассчитываем, что к предметному обсуждению третьего этапа снятия ограничений мы перейдём на следующей неделе», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

По его словам, текущие эпидемиологические показатели пока не позволяют региону перейти к данному этапу. «Тем не менее мы внимательно мониторим все поступающие обращения и делаем шаги навстречу там, где это возможно в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», - подчеркнул глава области.

В связи с этим в «противовирусный Указ» внесены следующие изменения:

- Сфера здравоохранения возвращается к работе в штатном режиме (за исключением COVID-центра);

- Библиотеки теперь можно посещать без предварительной записи;

- Спортсменам единоборств и контактных видов спорта теперь можно тренироваться в помещениях при соблюдении мер противовирусной безопасности;

- Частные бани и сауны, СПА-центры возобновляют свою работу при соблюдении требований федерального Роспотребнадзора;

- Все бассейны пока остаются под запретом;

- Не могут вернуться к работе досуговые заведения: кинотеатры, театры, филармония, ночные клубы и пр.