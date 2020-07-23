Общество

Островичи получили благотворительную помощь в социальном центре ПОООМС «Дети – наше будущее»

Социальный центр ПОООМС «Дети – наше будущее», открывшийся в период пандемии коронавируса в Острове, успешно работает в рамках проекта «Ради жизни». Активисты островского отделения «Особые дети могут» ПОООМС «Дети – наше будущее» распространяют продуктовую и вещевую гуманитарную помощь среди нуждающихся семей из Острова: семей с детьми инвалидами, многодетных, малообеспеченных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в период пандемии коронавируса.

«Хорошо, что есть ещё неравнодушные люди, которые хотят поделиться своими вещами и помочь тем, кому это необходимо!» – отметила руководитель социального центра в Острове Елена Климец.

Кроме того, волонтеры островского отделения «Особые дети могут» ПОООМС «Дети – наше будущее» распространяют продуктовую гуманитарную помощь для нуждающихся из Острова в рамках проекта «Добрая авоська» ПРС «Поколение».

Напомним, в настоящее время социальный центр ПОООМС «Дети – наше будущее» работает в мобильном режиме. Для получения или оказания благотворительной помощи можно обратиться в ПОООМС «Дети – наше будущее» через социальную сеть общественной организации. Благотворительную помощь можно принести также в социальный центр Пскова ПОООМС «Дети – наше будущее» по адресу: Рижский проспект, 31.

Отметим, при реализации проекта «Ради жизни» ПОООМС «Дети - наше будущее» используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации и на основании конкурса, проведенного Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества.