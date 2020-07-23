Общество

Благодарности председателя СК РФ вручили 15-летнему псковичу, спасшему ребенка, и воспитаннице оркестра «Геликон»

Руководитель следственного управления по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня вручил благодарности от имени Председателя Следственного комитета Российской Федерации двум гражданам.

За проявленное неравнодушие и активную гражданскую позицию, преодоление трудных жизненных ситуаций и готовность бескорыстно прийти на помощь объявлена благодарность Александре Семеновой и Ивану Степанову.

Воспитанница детского дома Александра Семенова под руководством легендарного псковского дирижёра Александра Роора показала большие успехи в освоении музыкальных инструментов и репертуара оркестра «Геликон», после чего стала активно помогать в подготовке юных музыкантов из числа воспитанников «Центра помощи детям». В настоящее время эта с виду хрупкая, но сильная духом и целеустремленная девушка пришла к своей заветной мечте и проходит службу в воздушно-десантных войсках.

Несовершеннолетний Иван Степанов без раздумий бросился в реку, чтобы спасти тонущего незнакомого мальчика. К счастью, этот, без преувеличения, героический поступок закончился для обоих ребят благополучно.

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Петр Николаевич поблагодарил Александру за личный вклад в работу с детьми-сиротами, а Ивана за поступок, связанный с риском для жизни. В завершение встречи руководитель управления заверил гостей, что двери академии Следственного комитета всегда открыты для них.