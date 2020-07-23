Общество

Опасные участки на территории одной из псковских школ будут устранены

Активисты партии «Единая Россия» обратили внимание на опасное место вблизи псковской школы №8.

В частности, в опасной близости от учебного учреждения находятся неогороженные водопроводные трубы, сообщается в репортаже ГТРК-Псков. На них любят сидеть школьники. Между тем, в случае прорыва трубы, дети рискуют получить ожоги.

Опасность для детей представляют и аварийные скамейки, на которых не хватает досок и выпирают гвозди. Требует ремонта и забор на спортивной площадке.

Активисты пообещали, что к началу года территория школы будет приведена в порядок.