Общество

Мемориальную доску в память о местной писательнице-ветеране установили в Дно

В минувшую пятницу, 24 июля, на здании школы № 1 в городе Дно была установлена мемориальная доска памяти местной уроженки, писателя, участницы Великой Отечественной войны Валентины Васильевны Чудаковой.

В марте этого года генеральный директор Морского фонда имени Виктора Конецкого, литератор и историк Татьяна Валентиновна Акулова-Конецкая обратилась к администрации Дновского района с инициативой об установке доски. Глава Дновского района Михаил Шауркин поддержал инициативу и помог в решении организационных вопросов.

«День, надо сказать, знаменательный, - отмечают участники события. - Для многих дновцев он открыл малоизвестную, но такую легендарную историю о героической девчонке, которая в 16 лет из города Дно сбежала на фронт, а потом была командиром пулемётного взвода, за ратный подвиг награждена тремя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степени, медалью «За Победу над Германией».

Валентина Васильевна ушла из жизни в возрасте шестидесяти четырёх лет 14 июля 1989 года с застрявшим под сердцем вражеским осколком и пробитыми на войне лёгкими.

Большую предварительную работу по изучению биографии Валентины Чудаковой провёл в этом году дновец Сергей Егоров. Он доказал, что Валентина Чудакова училась в школе № 1. А потом этот факт подтвердила непростая случайность. Татьяна Валентиновна спасла несколько книг из старой квартиры Валентины. На одной из них было написано: «Дорогой Валентине Васильевне Чудаковой от учителей и учащихся Дновской средней школы № 1 в память о встрече. 12.05.1966 г.» Теперь книга с этой надписью будет храниться в школьном музее.