Сегодня пройдет онлайн-встреча Оксаны Федоровой и Валерия Брудова с псковичами

Телеведущая Оксана Федорова и знаменитый псковский боксер Валерий Брудов проведут 26 июля онлайн-встречу с читателями в группе «Библиотеки города Пскова» в соцсети «ВКонтакте».
Кроме них поздравлять псковичей с праздником на интерактивной площадке городских библиотек будут актер театра и кино Илья Соколовский, музыкальная группа «Разносолы», поэт Александр Себежанин, певец и композитор Вячеслав Рахман, поэтесса Вита Пшеничная, а также сами псковские библиотекари и их читатели.
Трансляция интерактивной программы начнется 26 июля в 11:00.
В программе:
- песни о Пскове
- общение с известными в регионе поэтами и писателями,
- видеоклипы с выступлениями псковских музыкантов,
- поздравления от знаменитостей.
- псковский рэп от школьников
- мастер-классы по изготовлению праздничного вымпела и танка в технике оригами.