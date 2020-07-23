Общество

Памятник легендарному основателю «войск дяди Васи» открыли сегодня в Подмосковье

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Памятник легендарному генералу-десантнику Василию Маргелову открыли в парке «Патриот» в Подмосковье.

«В парке «Патриот» состоялось торжественное открытие памятника командующему ВДВ генералу армии Василию Маргелову и сквера воздушно-десантных войск «Аллея дяди Васи», - отметили в Минобороны.

Василий Маргелов является легендарной фигурой для армии России, он воевал на фронтах ВОВ и стоял у истоков создания ВДВ, которую негласно расшифровывали как «войска дяди Васи».

Среди гостей открытия памятника присутствовал заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров, также выходец из ВДВ, и командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков.

Также в рамках открытия памятника Маркелову в честь 90-й годовщины образования ВДВ в подмосковном парке посадили девяносто кедров.

Памятник Маргелову в Москве в 2018 году открыл глава Минобороны Сергей Шойгу. Улица Маргелова есть в Москве и Витебске, Омске и Пскове, Улан-Удэ и Западной Лице. Его имя носит военное училище ВДВ в Рязани и Нижегородский кадетский корпус.