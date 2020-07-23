Общество

Псковичи жалуются, что вместо фонтана у Рижской гостиницы увидели «разочарование»

Жители Пскова жалуются в соцсетях на то, что возобновивший на днях работу фонтан у Рижской гостиницы не функционирует.

Напомним, в торжественном открытии фонтана приняли участие заместители главы города Сергей Гаврилов, Александр Баев, и парламентарий Сергей Федоров. Сергей Гаврилов сообщил о том, что фонтан был капитально отремонтирован: выполнена гранитная облицовка, поменяны трубы, восстановлена чаша. Ниша фонтана покрыта специальной прорезиненной краской, которая герметична.

Однако псковичи, решившие полюбоваться на красоту восстановленного общественного пространства, оказались разочарованы: фонтан не работал.

Возможно, отключение фонтана было связано с неблагоприятными условиями.