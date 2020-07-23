Общество

Прощание с балетмейстером ансамбля «Сказ» пройдет 28 июля

Прощание с работником сферы культуры Псковской области Мариной Гриневич состоится во вторник, 28 июля, в 10.30 на Мироносицком кладбище города Пскова. Об этом сообщается в группе ансамбля «Сказ» в соцсети «ВКонтакте».

Всех, кто придет почтить память Марины Гриневич, просят не забывать о масочном режиме и необходимости соблюдения социальной дистанции.

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Напомним, 24 июля в возрасте 46 лет после затяжной болезни скончалась Марина Павловна Гриневич, многие годы работавшая в управлении культуры города Пскова, комитете по культуре области, областном Центре народного творчества, по настоящее время руководила Центром культуры Псковского района.

Профессиональным детищем Марины Гриневич стал международный фотофестиваль «Цвет белой стены», организация Псковских Ганзейских дней.

Отдельной страницей ее жизни был ансамбль «Сказ» - она долгое время не только танцевала в ансамбле, но и являлась его балетмейстером. За усердие и трудолюбие ее ни раз награждали дипломами и благодарностями.

Коллеги знали и ценили Марину Гриневич за профессионализм, отзывчивость и умение добиваться своих целей, а близкие и родные люди любили ее за ласку, доброту и заботу.