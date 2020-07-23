Общество

К псковичам обратились с просьбой помочь семье отца Павла Адельгейма

Псковичей просят об оказании посильной помощи семье отца Павла Адельгейма, священника Русской православной церкви, протоиерея, клирика Псковской епархии, известного церковного публициста, убитого в Пскове семь лет назад. Как сообщается в обращении, которое размещено в группе «Памяти отца Павла Адельгейма» на Фейсбуке, в настоящее время семья батюшки - его жена Вера Михайловна и дочь Мария - испытывают сложности со здоровьем и материальные затруднения.

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«Еще при жизни отца Павла Адельгейма небольшой круг друзей помогал ему и его семье, а после его гибели они продолжали заботиться о двух самых дорогих ему людях - Вере Михайловне и дочери Марии, - сообщается в посте. - Основной груз множественных хлопот несли и продолжают это делать Виктор Яковлев, Жанна Шлосберг (Козлович). В последние годы рядом с ними встал проживающий в Пскове Владимир Шаронов. Но для минимально нормальной жизни двух человек, получающих мизерные пенсии, крайне важна была и постоянная денежная помощь, особенно регулярная».

В обращении выражается благодарность всем, кто «за высокими словами о духовном значении служения отца Павла помнил об обычном человеческом долге любви и заботы». «Сегодня решение возникших проблем значительно превышает финансовые возможности друзей семьи, - пишут друзья семьи. - Лекарства, средства личной гигиены, врачебный и прочий уход и многое другое, возможно, и специальная кресло-каталка - все это складывается в значительную, требующую постоянного пополнения сумму».

Работу координатора выполняет известный псковский актер, дважды номинант премии «Золотая маска» Виктор Яковлев. Как подчеркивается в сообщении, он отчитывается за каждый рубль, полученный и потраченный на потребности семьи отца Адельгейма.

Помочь Адельгеймам можно, переведя деньги на номер личного телефона помощника семьи Владимира Шаронова (Сбербанк) 8-911-382-90-30.