COVID по-прежнему рядом: Михаил Ведерников обновил данные статистики пандемии в регионе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обновил данные по количеству инфицированных коронавирусом в регионе.
По данным главы области, сегодня число новых случаев (+36) превысило количество выздоровевших (+35).
«Друзья, мы возвращаемся к нормальной и привычной жизни, но есть условия, которые необходимо строго соблюдать. Не расслабляйтесь. COVID по-прежнему рядом и он по-прежнему забирает здоровье и уносит жизни», - призвал жителей Псковской области Михаил Ведерников.
В активных очагах +0.
Также губернатор сообщил о том, что общее количество умерших выросло еще на два человека? и выразил соболезнования родным и близким.