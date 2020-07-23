Общество

Александр Котов: Российские моряки – образец воинской доблести и преданности Отечеству

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил офицеров, матросов и ветеранов морской службы с Днем Военно-морского флота России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

«Для жителей Псковской области, как и для всех граждан нашей страны, День ВМФ – один из символов ратной славы и оборонной мощи России. Военно-Морской флот всегда был и остается важнейшей составляющей обеспечения национальной безопасности, а российские моряки являются образцом воинской доблести, верности долгу и преданности Отечеству. В год 75-летия Победы мы отмечаем День ВМФ с особым чувством – это еще одна возможность с благодарностью поклониться нашим ветеранам, вспомнить тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, рассказать детям и внукам о героях войны и передать эту вечную эстафету памяти последующим поколениям», - поздравил Александр Котов причастных к празднику и пожелал всем, кто посвятил свою жизнь морской службе, успехов и благополучия.