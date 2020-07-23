Общество

Запрет на вход в «Family bar» посетителями до 21 года отменил псковский суд

Псковский городской суд обязал руководство «Family bar» отменить запрет на вход в заведение посетителям до 21 года. Соответствующее решение судьи опубликовано на сайте Псковского городского суда.

Напомним, пскович подал в суд на «Family bar» из-за того, что его не впустили в ночной клуб, ссылаясь на возрастное ограничение «21+», действующее в заведении.

Молодой человек счел данное ограничение незаконным и обратился в суд.

В решении суда отмечается, что представитель ответчика ООО «Фэмали Групп» на судебное заседание не явился. Но ранее в предварительном судебном заседании директор ООО «Фэмали Групп» возражал против удовлетворения иска, поясняя, что запрет входа в бар «Family» лицам, не достигшим 21 года, установлен им по причине хамского поведения в заведении нынешней молодежи, распивающей спиртные напитки и нарушающей порядок, из-за чего ему поступало много жалоб. Кроме того, он заявлял о поддержке предлагающегося запрета продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года.

В результате рассмотрения дела суд с доводами истца согласился, признал действия руководства бара незаконными, и обязал руководство бара отменить установленное в клубе возрастное ограничение «21+».

Стоит отметить, что с ООО «Фэмали Групп» будет взыскана государственная пошлина в доход муниципального образования «город Псков» в размере 300 рублей.