Общество

ВМФ России усилят гиперзвуковым оружием

Российский Военно-морской флот (ВМФ) будет усилен гиперзвуковым оружием. Такое заявление сделал в воскресенье, 26 июля, президент России Владимир Путин во время Главного военно-морского парада по случаю дня ВМФ.

«Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны», ― подчеркнул глава государства, пишут «Известия».

Помимо этого российский лидер объявил, что в этом году флот страны будет усилен 40 кораблями.