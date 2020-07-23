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Общество

В Telegram появились видеозвонки

26.07.2020 17:03|ПсковКомментариев: 0

Мессенджер Telegram запустил функцию видеозвонков. Как пишет издание «Код Дурова», пока эта функция находится в стадии тестирования, однако пользователи iOS могут воспользоваться ей уже сейчас.

Для этого нужно скачать из App Store актуальную версию мессенджера. Затем нужно 10 раз нажать на значок настроек в приложении, чтобы открыть Debug-меню, в котором нужно активировать Experimental Feature (Экспериментальные функции). После этого необходимо зайти в профиль, «потянуть аватарку» и воспользоваться функцией, пишет «Лента.ру».

При этом важно, чтобы собеседник выполнил такие же действия, иначе дозвониться по видеосвязи не получится.

Источник: Псковская Лента Новостей
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