Общество

В Минздраве пообещали не устраивать принудительную вакцинацию от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, как будет проходить вакцинация от коронавируса, когда начнется массовое производство вакцины.

В эфире телеканала «Россия 1» он пообещал, что решение о прививках каждый будет принимать сам, однако уже сейчас отметил очень высокий интерес населения.

По словам министра, на первом этапе первыми препарат получат люди, рискующие заразиться больше других, например, врачи, пишет «Росбалт».

Мурашко также рассказал, что заболеваемость в Москве уверенно идет на убыль, у населения формируется популяционный иммунитет. При этом в регионах ситуация разная, признал он.

В общей сложности по стране в отделениях реанимации находятся 3100 человек.