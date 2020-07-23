Общество

Неизвестный сообщил о «минировании» аэропортов в Москве, Петербурге и Краснодаре

Анонимное сообщение о «минировании» аэропортов в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве поступило в правоохранительные органы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Поступило анонимное сообщение от неизвестного в правоохранительные органы о том, что заминированы аэропорты Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы. Также есть информация об угрозе взрыва всех самолетов на стоянках в столичных аэропортах», - сказал собеседник агентства.

По данным источника, данная информация проверяется. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и кинологи.