Общество

Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева

Автор знаменитого письма «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева умерла на 82-м году жизни, сообщается на сайте незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.

Она скончалась 24 июля после тяжелой болезни, пишет РИА Новости.

«Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях», — говорится в сообщении.

Нина Андреева родилась в 1938 году в Ленинграде. Окончила Ленинградский технологический институт, защитила диссертацию и получила степень кандидата технических наук. С 1972 года преподавала в том же институте.

Известность Андреевой принесло письмо «Не могу поступаться принципами», опубликованное в «Советской России» 13 марта 1988 года. В нем она выразила опасения по поводу политики перестройки. В газете «Правда» письмо назвали «манифестом антиперестроечных сил».

С 1989 года Андреева руководила всесоюзным обществом «Единство — за ленинизм и коммунистические идеалы», позже возглавляла Большевистскую платформу в КПСС, а также Организационный комитет по созыву XXIX Чрезвычайного съезда КПСС. С ноября 1991-го стала лидером незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.