Общество

Состоянием городской бани в Дно возмущены местные жители

Состоянием городской бани в Дно возмущены местные жители. Обращение к администрации города от местной жительницы опубликовано в группе «Жизнь по-дновски» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина отмечает, что за три месяца пока баня была закрыта в связи с ограничениями из-за коронавируса, никакого ремонта произведено не было.

«С потолка плиты как отваливались, так и отваливаются, душ не работает, а сегодня, смех полный, не было горячей воды, была, но текла тоненькой струйкой в двух раковинах, в парилке ступеньки разваливаются», - пишет женщина.

В обращении отмечается, что в бане был сделан бассейн путем сокращения мест в моечном отделении.

«Бассейн не нужен никому, причем стоит он без воды. Вы делаете бассейн, тем самым сокращаете места в моечном отделении. Баня теперь будет работать два дня с 25 местами. Часы работы оставлены прежние», - негодует местная жительница.

Кроме того, женщина опасается, что на голову может упасть кусок плиты с потолка, или посетители могут поскользнуться на изношенной плитке на полу.