Общество

Региональным депутатам запретят становиться членами общественных палат

Депутатов региональных законодательных органов госвласти предлагают лишить возможности становиться членами общественных палат. Законопроект об этом Государственная Дума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из сентябрьских пленарных заседаний, пишет «Парламентская газета».

Сейчас членами Общественной палаты не могут становиться президент, сенаторы, депутаты Госдумы, члены Правительства РФ и судьи.

Те же условия распространяются на чиновников всех уровней и депутатов законодательных собраний регионов. Такие ограничения необходимы для того, чтобы избежать потенциального конфликта интересов. Однако действующее законодательство не вполне совершенно: в частности, этот запрет касается лишь тех депутатов, которые работают в региональных парламентах на постоянной основе.

Как показывает практика, не все депутаты занимают государственные должности, поскольку это позволяет законодательство некоторых регионов.

Чтобы исправить правовую коллизию, депутаты фракции «Единая Россия» Константин Бахарев, Виктор Кидяев и другие, а также их коллега их фракции ЛДПР Алексей Диденко предложили распространить запрет на возможность членства в общественной палате субъекта на всех без исключения региональных депутатов. Законодатели полагают, что так удастся сохранить дух закона, а также избежать возможных проблем, связанных с конфликтом интересов между законодательной властью в регионах и контролирующими общественными органами.