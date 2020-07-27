Общество

Сироту из Бежаниц обеспечат жильем благодаря вмешательству прокуратуры

В Бежаницком районе сироту обеспечили жильем после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном надзорном ведомстве.

В ходе проверки установлено, что местная жительница из числа детей-сирот состоит на учете в подразделении органа опеки и попечительства района с 2014 года, желая получить жилую площадь. Однако до сих пор девушка жильем не обеспечена.

По результатам проверки в суд направлено исковое заявление об обязании органов местного самоуправления предоставить девушке благоустроенное жилое помещение по договору найма на территории Бежаниц.