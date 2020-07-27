Общество

Россиян предупредили о наступлении самой жаркой пятидневки года

Последняя пятидневка июля, согласно климатической статистике, является самым теплым периодом года для континентальной России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Наступает самое жаркое по климату время на континентальной части России. Самый теплый период года приходится на последнюю пятидневку июля повсеместно. Возникает вопрос, а почему не в конце июня, во время летнего солнцестояния? Когда самое насыщенное солнечной энергией время. Дело в том, что атмосфера не нагревается от солнечных лучей, а нагревается подстилающая поверхность. К 20 июля нижние слои почвы тоже прогреваются и тогда происходит передача солнечной энергии во внешние слои атмосферы», — цитирует РИА Новости Романа Вильфанда.

Он отметил, что самое теплое время наступает как на европейской, так и на азиатской территории страны. Ученый предупредил, что климатически самый теплый период — это набор статистических данных за большой период, которые указывают на то, что в конце июля самые высокие температуры в году. Однако показатели ежедневной температуры могут отличаться от средней от года к году.