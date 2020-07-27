Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о самых эффективных дезинфекторах

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека изучили жизнеспособность нового коронавируса на различных поверхностях и рассказали о самых эффективных дезинфицирующих средствах. Об этом в понедельник сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ходе исследования выяснилось, что вирус сохраняет свою жизнеспособность на различных поверхностях (нержавеющая сталь, линолеум, стекло, пластик, керамическая плитка) более 48 часов и может служить источником заражения. Отмечается, что обработка поверхностей дезинфекторами позволяет бороться с жизнеспособными вирусными частицами.

«В общей сложности были протестированы дезинфицирующие свойства нескольких десятков различных веществ: хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты, дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов. Было показано, что все эти дезинфектанты быстро и эффективно убивают вирус», - сообщили в ведомстве.

При этом, этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30 процентов способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Аналогичной эффективностью обладают хлорсодержащие дезинфектанты, которые менее чем за минуту полностью обеззараживают поверхность. «Дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов приводят к потере жизнеспособности коронавируса в течение нескольких минут», - добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.