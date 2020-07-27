Общество

Псковская область представит в Минфине предложения по нацпроектам

Псковская область 15 августа представит в Минфине перспективные планы реализации национальных проектов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на совещании 27 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам губернатора, 15 августа предстоит защита проектов в Минфине, у региона есть месяц, чтобы проанализировать потребности и возможности. Он отметил, что времени объективно мало, поэтому каждому ответственному руководителю необходимо проанализировать текущие показатели, поднять все обращения граждан.

«Наша главная задача - доказать значимость, получить финансирование по ключевым критериям, - сказал глава региона. - Критерием будет общественно значимый результат, работа предстоит большая. В течение двух недель необходимо сформировать предложения по направлениям».