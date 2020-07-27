До 52 выросло число жертв COVID-19 в Псковской области

До 52 человек увеличилось число умерших с COVID-19 в Псковской области. Еще один летальный исход зафиксирован за прошедшие сутки. Об этом сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.
Всего на территории области подтверждены 3633 (+15) случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2453 (+30) человек.
Статистика по районам:
- Псков – 1111
- Великие Луки – 736
- Бежаницкий район - 47
- Великолукский район – 180
- Гдовский район – 79
- Дедовичский район – 49
- Дновский район - 105
- Красногородский район – 34
- Куньинский район –31
- Локнянский район - 12
- Невельский район - 124
- Новоржевский район – 22
- Новосокольнический район - 65
- Опочецкий район – 40
- Островский район – 258
- Палкинский район - 47
- Печорский район – 41
- Плюсский район – 98
- Порховский район - 144
- Псковский район – 291
- Пустошкинский район – 7
- Пушкиногорский район - 11
- Пыталовский район – 18
- Себежский район – 23
- Стругокрасненский район – 41
- Усвятский район - 19.