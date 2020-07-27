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Общество

До 52 выросло число жертв COVID-19 в Псковской области

27.07.2020 12:25|ПсковКомментариев: 0

До 52 человек увеличилось число умерших с COVID-19 в Псковской области. Еще один летальный исход зафиксирован за прошедшие сутки. Об этом сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.

Всего на территории области подтверждены 3633 (+15) случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2453 (+30) человек. 

Статистика по районам: 

  • Псков – 1111
  • Великие Луки – 736
  • Бежаницкий район - 47
  • Великолукский район – 180
  • Гдовский район – 79
  • Дедовичский район – 49
  • Дновский район - 105
  • Красногородский район – 34
  • Куньинский район –31
  • Локнянский район - 12
  • Невельский район - 124
  • Новоржевский район – 22
  • Новосокольнический район - 65
  • Опочецкий район – 40
  • Островский район – 258
  • Палкинский район - 47
  • Печорский район – 41
  • Плюсский район – 98
  • Порховский район - 144
  • Псковский район – 291
  • Пустошкинский район – 7
  • Пушкиногорский район - 11
  • Пыталовский район – 18
  • Себежский район – 23
  • Стругокрасненский район – 41
  • Усвятский район - 19.
Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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