Общество

До 52 выросло число жертв COVID-19 в Псковской области

До 52 человек увеличилось число умерших с COVID-19 в Псковской области. Еще один летальный исход зафиксирован за прошедшие сутки. Об этом сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.

Всего на территории области подтверждены 3633 (+15) случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2453 (+30) человек.

Статистика по районам: