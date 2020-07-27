Общество

Ввоз фруктов с кружевницей запрещен в Псковской области. ФОТО

Ввоз 17,2 тонн фруктов и ягод из Республики Сербия запрещен на российско-латвийском участке государственной границы РФ многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Свежие груши, нектарины, ежевика и голубика следовали автомобильным транспортом из пригорода Белграда в адрес фирмы, занимающейся оптовой торговлей фруктами и овощами, расположенной в Нижнем Новгороде.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий государственный инспектор обнаружил в партии подкарантинной продукции имаго насекомых, по морфологическим признакам схожих с карантинным объектом. Согласно результатам экспертизы, выявленные насекомые идентифицированы как клоп-платановая кружевница (Corythucha ciliata Say), который является карантинным объектом для стран Евразийского экономического союза.

Платановая кружевница (Corythucha ciliata Say) – вредитель декоративных деревьев семейства платановые (Platanus), которые используются в городском озеленении. Распространен в странах Южной и Центральной Европы, а также Северной Америки.