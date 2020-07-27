Общество

В Псковской области названы самые популярные книги среди осужденных

В рамках всероссийской акции «Твои друзья - книги» в учреждениях уголовно-исполнительной системы Псковской области проведен опрос среди осужденных, являющихся постоянными посетителями библиотек, об их читательских предпочтениях. В анкетировании приняли участие все исправительные колонии и следственные изоляторы региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УФСИН.

Результаты опроса показали, что наиболее востребованными оказались как произведения великих классиков, так и творения современников. Многие осужденные отметили, что с удовольствием перечитывают произведения Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, М. А. Булгакова, А. И. Солженицына, А. С. Пушкина, большинство из которых являются обязательной частью школьной программы. Также они отдают предпочтение поэтам Серебряного века: В. В. Маяковскому, А. А. Блоку, С. А. Есенину, М. И. Цветаевой.

Весьма популярной у читателей является и зарубежная художественная литература детективного, фантастического и приключенческого жанров. Это произведения Д. Чейза, А. Дюма, Э. М. Ремарк, В. Гюго, С. Кинга и многих других.

«Книги являются основным источником информации для подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Во всех учреждениях УФСИН России по Псковской области функционируют библиотеки. Общий фонд печатных изданий составляет более 54 тысяч экземпляров, - отметили в ведомстве. - В рамках проведения всероссийской акции «Твои друзья - книги» в учреждениях УИС региона запланирован комплекс мероприятий, направленных на повышение интереса осужденных к чтению литературы, расширению их кругозора и повышению духовно-нравственных ценностей».