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Общество

Минпросвещения определило формат нового учебного года

27.07.2020 15:16|ПсковКомментариев: 0

Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время брифинга, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

По его словам, уже сейчас министерство начало подготовку к новому учебному году и проведению линеек 1 сентября. «Хочу подчеркнуть, что мы говорим о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение», - цитирует Кравцова РБК.

Министр отметил, что при всех плюсах дистанционных форм, они рассматриваются только как дополнение к классической очной форме.

В конце июня Кравцов сообщал, что учащиеся 1 сентября пойдут в школу. При этом он анонсировал усиленные меры эпидемиологической безопасности в образовательных учреждениях.

После этого глава Минпросвещения заявлял, что торжественные линейки в российских школах пройдут в традиционном формате, но с соблюдением необходимых санитарных норм.

Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова информировала, что окончательное решение о формате проведения мероприятий в честь начала учебного года в школах будет принято во второй половине августа.

Теги: #школа #день знаний
Источник: Псковская Лента Новостей
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