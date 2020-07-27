Общество

В августе псковская музыкальная школа №1 откроет свои двери после ремонта

Детская музыкальная школа №1 имени Римского-Корсакова откроет свои двери на третьей неделе августа. Об этом заявил глава городской администрации Александр Братчиков, сегодня, 27 июля, в ходе рабочего визита в учреждение, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Директор учреждения Наталья Архипова провела экскурсию по зданию. Она отметила, что в ряде кабинетов уже начали частично расставлять мебель. Александр Братчиков, его заместители Валентина Зубова и Александр Коновалов посетили класс ударных инструментов, гуслей, класс для пианистов, административные помещения.

Комиссия также оценила современное помещение библиотеки. «У нас накопилось большое количество нотных материалов, фактически это будет хранилищем», - отметила Наталья Архипова. «Ненавязчиво и современно», - прокомментировал представитель подрядчика. Кроме того, подрядчик обратил внимание Александра Братчикова на теплоузел, который сделан по последним требованиям.

Затем Наталья Архипова продемонстрировала готовность малого камерного зала для выступлений. «Световое и звуковое оборудование уже установлено», - сообщила директор. Представители городской администрации отметили качественную лепнину на потолке и стенах. «Двери очень красивые - и цвет, и качество», - заметил Александр Братчиков. «Псковский Версаль», - добавила Валентина Зубова.

Глава администрации Пскова положительно оценил выполненную работу. «Было много неверия в то, что мы доделаем объект до конца, но теперь это надолго. Хочется посмотреть на эти залы с выступающими, детишками, счастливыми родителями», - сказал он.

Александр Братчиков уточнил, что на данный момент ремонтные работы выполнены на 99 процентов, остались небольшие нюансы.

«Заказчик и подрядчик посмотрят, какие есть недочеты, устранят их, и будем считать, что школа готова. Официальное открытие мы планируем на третью неделю августа. Подготовим программу, пригласим музыкальное сообщество, тех, кто захочет посетить музыкальную школу и своими глазами увидеть, как она будет функционировать, какое оборудование и архитектурное убранство», - подвел итоги визита в музыкальную школу Александр Братчиков.